Вбив і скинув тіло в шахту ліфта: на Прикарпатті чоловік жорстоко розправився зі знайомим

На Івано-Франківщині до дев'яти років ув'язнення засуджено чоловіка, який убив товариша та сховав його тіло в ліфтовій шахті.

Як повідомляють в Івано-Франківській обласній прокуратурі, 34-річного мешканця обласного центру засуджено за кількома статтями УК України — за вбивство та крадіжки.

«У травні 2021 року обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, у закинутому приміщенні недобудови в Івано-Франківську позбавив життя свого знайомого. Він завдав товаришу кулаками низку ударів, а далі бив його дерев’яною палицею по голові та тілу. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці. Щоб приховати факт вбивства, правопорушник скинув тіло у шахту ліфта, прикидавши будівельними відходами та мотлохом. Після чого втік та переховувався від слідства», — повідомили в прокуратурі.

Під час судового розгляду також було доведено вину чоловіка у вчиненні низки крадіжок із підвальних приміщень в Івано-Франківську.

Нагадаємо, що нещодавно в столиці правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка у 2019 році вчинила замах на колишнього співвласника Харківської фармацевтичної корпорації. На кришу їхньої автівки, яка зупинилася на світлофорі, зловмисник поклав вибухівку. Бізнесмен та водій були поранені, а поліцейський, який за договором здійснював охорону, загинув.

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Фото Pixabay

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