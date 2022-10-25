Поліція розкрила спробу вбивства на замовлення великого харківського бізнесмена, під час якої загинув поліцейський

Поліцейські викрили організовану злочинну групу, яка у 2019 році на Київщині намагалася вчинити замовне вбивство колишнього співвласника Харківської фармацевтичної корпорації. Тоді бізнесмен Ігор Сало та його водій отримали поранення, а поліцейський, який за договором здійснював охорону, загинув.

Як повідомляють у МВС, в травні 2019 року членам злочинної групи «замовили» бізнесмена за грошову винагороду.

Зловмисники, серед яких були мешканці Харківщини, півроку готувалися до злочину, вивчаючи спосіб життя бізнесмена та маршрути його руху. А у листопаді 2019 року до броньованого автомобіля Mercedes-Benz S600 бізнесмена, який зупинився на світлофорі в районі населеного пункту Чайки Київській області, впритул під'їхав мотоцикліст та поклав на дах автівки вибухівку. За кілька секунд вибухівка здетонувала.

«Слідчі спільно з оперативниками карного розшуку впродовж трьох років провели значну кількість слідчих і розшукових дій, за результатами яких отримали вагомі докази причетності до вчинення цих особливо тяжких злочинів двох жителів міста Харкова. Один із підозрюваних після вчинення злочину втік до російської федерації та прийняв її громадянство. Іншого співучасника виконання вбивства на замовлення взято під варту», — йдеться у повідомленні.

Обом фігурантам оголошено про підозру у вчиненні злочинів за кількома статтями, зокрема, про умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб та про замах на умисне вбивство двох або більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб, вчинене на замовлення групою осіб.

Підозрюваного, який є громадянином російської федерації, розшукують.

Нагадаємо, що у вересні цього року правоохоронці розкрили замовне вбивство пʼятирічної давності, коли злочинець у центрі Києва розстріляв бізнесмена і двох його малолітніх дітей. Олександра Ряжева вбили увечері 8 березня 2017 року. Наразі про підозру оголошено 40-річному чеченцю, за яким тягнеться шлейф й інших злочинів в Україні.

Фото Національної поліції України

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