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Події

У Маріуполі почастішали вбивства жінок, мешканці побоюються, що в місті орудує маніяк

13:43 28 жовтня 2022
Людина з ножем

В Маріуполі, де окупанти приховують свої злочини, зносячи будинки, в яких залишаються тіла загиблих містян, заговорили про маніяка, який нападає на жінок.

За словами радника мера міста Петра Андрющенка, люди стверджують, що невідомий вбив щонайменше шістьох. У жертв, які піддалися сексуальному насильству, були виколоті очі. Чи це правда, достименно не відомо. Люди називають різні райони міста, де вбивали жінок. Окупанти, в свою чергу, кажуть, що це «фейк».

«За даними наших джерел в медичної сфері та наближених до окупаційної поліції, ми не бачемо підтвердження версії серійних вбивств. Але дійсно, за останній місяць в Маріуполі було не менш 11 випадків насильницької смерті жінок. „Лідерами“ насправді є Центральний та Лівобережний райони. Що спадає на очі, всі смерті зафіксовано в районах компактного розміщення російських будівельників», — пише Андрющенко.

За його словами, це 23−20−17 житлові мікрорайони Центрального району — навколо містечка будівельників на території «Порт-Сіті», а також територія від заводоуправління «Азовсталі» до площі Перемоги — навколо містечка будівельників в районі колишнього супермаркету «Амстор».

«Поліція розводить руками — змова мовчання. Це прямо вказує на пряму підозру в скоєнні саме росіянами відповідних злочинів. Чому? Тому, що жоден поліцай навіть підійти до громадян росії не може, не те, що підозрювати. Через замовчення фактів відсутні будь-які активні дії з пошуку вбивць», — відзначив він та додав, що з огляду на це місто знелюднює навіть до настання темноти та комендантської години.

Раніше радник мера Маріуполя розповідав, як адепти Московського патріархату з росії влаштували шоу — провели ритуал вигнання «демонів «Азову» з території «Азовсталі».

Фото Pixabay

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