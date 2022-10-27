«Бетонні братські могили»: мер Маріуполя розповів, як окупанти ховають сліди своїх злочинів

В тимчасово окупованому Маріуполі, де загарбники забороняяють ховати загиблих захисників міста, тіла яких лежать на вулиці, рашисти приховують й загибель цивільних мешканців.

Як повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, росіяни просто зносять будинки, де ще залишилися тіла вбитих.

За його словами, це робиться, оскільки загарбники розуміють, що місто буде деокуповано і до нього зайдуть міжнародні місії та журналісти.

«Вони формують, страшно це звучить, бетонні братські могили. Але російські військові злочини вже зафіксовані. Я впевнений, що військово-політичне керівництво росії, яке віддавало злочинні накази, буде покарано», — зазначив Бойченко.

За його оцінками, наразі 40 тисяч маріупольців не мають житла, а квартири окупанти роздають колаборантам, які давали наводки та корегували вогонь росіян по гуманітарним об'єктам, школам, лікарням.

Раніше радник маріупольского мера Петро Андрющенко розповідав, що адепти Московського патріархату з росії провели ритуал вигнання демонів «Азову» з «Азов-Сталі».

Фото зі сторінки Вадима Бойченка

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