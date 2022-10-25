«Щось більш комічне придумати важко»: як в окупованому Маріуполі рашисти виганяли «демонів „Азова“ та ЗСУ» (фото)

В окупованому Маріуполі, де окупанти забороняють ховати загиблих українських бійців, адепти Московського патріархату з росії провели ритуал вигнання демонів «Азову». Про це повідомив радник маріупольского мера Петро Андрющенко.

«В Маріуполі радікальні віруючі московської церкви, що понанїхали повертати українських антихристів до лав єдиного світла РПЦ, провели сеанс екзарцизму з вигнання демонів Азову та ЗСУ з території Азов-Сталі. Це шоу носило назву священого хресного ходу навкруги Азов-Сталі. Все це зроблено на повному серьозі та всебічної підтримки окупаційної влади. Чогось більш кумедного, мабуть, вигадати важко. Ще раз. Вони. Це. Зробили. На повному серьозі. Мабуть вперше ми можемо побачити країну, яка шаленими темпами рухається в печерні часи за власним рішенням. Ім’я їй — росія. До слова. А в той час московські попи продовжують цілком спокійно та офіційно працювати в Україні. Релігійна агентура нікуди не поділась, а наслідки її роботи можна побачити на прикладі Маріуполя», — йдеться у повідомленні.

Він додав, що прихильники Московського патріархату не обмежились територією заводу «Азовсталь».

«Мракобесіє не зупинилось Азов-Сталлю. Беси в рясах продовжили гоняти уявних антихристів по всьому місту. Цікаве, кожне місто фотосесії безумства — місце російського злочину. Так от це прощення гріхів росіянам чи ритуальні танці екзарцимзу — до кінця тему не розкрито», — пише Андрющенко.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно відома українська акторка Альона Алимова опублікувала фото свого брата, який перебуває у полоні у російських загарбників. Поїхавши 10 березня на евакуацію мирного населення Маріуполя, він потрапив у полон і вже 7 місяців перебуває там.

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