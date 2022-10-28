Розбили російських диверсантів та взяли у полон «свіжого мобіка»: бійці Нацгвардії провели успішну операцію

На Донецькому напрямку, де противник не припиняє спроб проводити наступальні дії, спецназівці Нацгвардії ліквідували ворожу ДРГ та захопили у полон «свіжомобілізованого» так званої «ДНР».

Як повідомили в Нацгвардії, чоловіка нещодавно було мобілізовано і відразу ж відправлено з іншими «мобіками» в район ведення бойових дій.

В одному з перших зіткнень їхню групу розбили. Полоненого гвардійці передали відповідним службам.

Фото Нацгвардії

При цьому «мобіку», схоже, ще пощастило: в росії з ними не особливо цяцькаються, поводячися як з дикими тваринами. Приклад такого ставлення показав офіцер-блогер Анатолій Штефан (Штірліц).

Фото зі сторінки Анатолія Штефана

А могло б бути і так, як із російським підполковником, який «тільки встиг розташуватися на позиції», та багатьма іншими рашистами.

Фото зі сторінки Анатолія Штефана

За даними Генштабу, з 24 лютого до 28 жовтня в Україні було ліквідовано 69 700 військовослужбовців армії росії.

Фото Нацгвардії

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