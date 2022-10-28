«Демілітаризація йде повним ходом»: ЗСУ знищили ще майже півтисячі окупантів

Росіяни, які приховують величезні втрати в Україні, за минулу бойову добу втратили на полі бою ще 480 військовослужбовців, а також багато військової техніки.

За даними Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення в Україні було ліквідовано близько 69 700 військовослужбовців супротивника.

За останню добу ворог втратив ще один літак та два гвинтокрили, десять одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 14 броньованих машин, вісім артилерійських систем та дев'ять танків.

Фото Генштабу ЗСУ

У коментарях українці зазначають, що «демілітаризація» ворога йде повним ходом.

Раніше в Генштабі підтвердили інформацію про влучний удар ЗСУ по понтонній переправі з військовою технікою супротивника в Херсонській області.

Фото Генштабу ЗСУ

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