Призначення пенсії: чи зараховується українцям у пенсійний стаж час роботи у Чехії, Німеччині та Польщі

Щоб отримувати пенсію за віком, потрібно мати необхідну кількість років страхового стажу.

Люди, які працювали в Україні, а потім кілька років за кордоном цікавляться, чи зарахують їм у стаж роботу в інших державах.



Мешканцю Волинської області, який має 29 років стажу в Україні й має ще стаж роботи у Польщі та Німеччині, юристи відповіли, що угоди про пенсійне забезпечення з Німеччиною Україна не має. Тому робота у Німеччині не впливає на визначення права на призначення пенсії в Україні, передають «Сільські вісті».



Стаж, придбаний у Польщі, впливає лише на визначення права на призначення пенсії. Якщо стажу, придбаного в Україні, вистачає, щоб призначити пенсію, то період роботи у Польщі не впливає на пенсійне забезпечення людини.

Українцям, які працювали і в Україні, і в Чехії, стаж, набутий на території обох держав, підсумовується при визначенні права на пенсію за віком. Після досягнення 65-річного віку можна розраховувати на призначення пенсії за наявності щонайменше 15 років сумарного стажу.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, чим відрізняються пенсії пенсіонерів, які працюють та не працюють.

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