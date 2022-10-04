Передбачено законом: у ПФУ розповіли, що період догляду за особою з інвалідністю вноситься до пенсійного стажу

Для призначення пенсії страховий стаж має пріоритетне значення. У Пенсійному фонді роз'яснили, за яких умов у страховому стажі зараховується період догляду за особою з інвалідністю.



У відомстві повідомили, що умови зарахування страхового стажу особам, які доглядають людей з інвалідністю, визначено законом «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Йдеться про догляд за:

- особою з інвалідністю I групи,

- за дитиною з інвалідністю,

- людиною, яка досягла пенсійного віку і потребує стороннього догляду.

У документі йдеться, що страховий стаж зараховується, якщо людина, яка здійснювала такий догляд, є працездатною, не була працевлаштована у період догляду, а також отримувала допомогу чи компенсацію від держави.

У фонді також уточнили: якщо періоди догляду за особою з інвалідністю мали місце з липня 2000 року, то заробіток за цей період враховується у розмірі мінімальної заробітної плати.



Раніше «ФАКТИ» писали про те, як перед виходом на дострокову пенсію перевірити свій пільговий стаж.

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