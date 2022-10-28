Виплати різняться: стало відомо, як відрізняються пенсії пенсіонерів, які працюють та не працюють

Пенсіонери, які й досі працюють (а таких в Україні 2,7 мільйони), отримують у середньому майже на 220 грн більше ніж ті, хто не працює. Навіть не дивлячись на те, що при зростанні прожиткового мінімуму чи мінімальної зарплати непрацюючим пенсіонерам виплати підвищують автоматично, а працюючим — ні.

Чому так відбувається, пояснює незалежний експерт Сергій Коробкін. Річ у тому, що працевлаштовані пенсіонери — переважно люди, які вийшли на пенсію відносно недавно. А чим пізніше людина виходить на заслужений відпочинок, тим сучасніший і вищий показник середньої заробітної плати по країні застосовується при призначенні пенсії. «Тобто якщо у двох пенсіонерів стаж і зарплата однакові, але один з них вийшов на пенсію минулого року, а інший — цього року, то пенсія буде більша у того, хто вийшов на пенсію пізніше», — зазначив він.

Нещодавно Пенсійний фонд України оприлюднив оновлені відомості, згідно з якими наразі середня пенсія в Україні становить 4539,36 грн. Втім, далеко не всі отримують пенсію, близьку до середньої, адже це узагальнений показник.

Пенсійний фонд оприлюднив дані щодо розподілу пенсіонерів за розмірами призначених пенсій:

0,64% отримують виплати меньші за 2 тисячі гривень;

38,44% - від 2 до 3 тисяч гривень;

23,54% - від 3 до 4 тисяч гривень;

11,40% - від 4 до 5 тисяч гривень;

19,07% - від 5 до 10 тисяч гривень;

6,91% - понад 10 тисяч гривень.

До речі, минулого року кількість останніх складала 4,31%.

«74,2% від загальної кількості пенсіонерів отримують пенсію в розмірі до 5 тисяч гривень. Тобто майже 8 млн пенсіонерів змушені балансувати на межі бідності, якщо, звісно, такі люди не мають інших доходів або заощаджень», — зазначив Коробкін та додав, що на сьогодні прожитковий мінімум для пенсіонерів встановлено на рівні лише 2027 гривень, тоді як реальний показник давно перевищує 5 тисяч.

Раніше у Мінсоцполітики розповіли, як подати заявку на пенсію онлайн, та уточнили які документи необхідні надати для призначення виплат у залежності від виду пенсій.

Фото Pixabay

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