Мобілізація в Україні: яке покарання передбачено за неявку до військкомату

За законом, після оголошення воєнного стану військовозобов'язані повинні у 10-денний термін прийти у військкомат навіть у тому випадку, якщо їм не вручили повістку.

Покарання ухилянтам в Україні передбачено залежно від виду повістки, яку вони проігнорували. Про це ТСН розповів адвокат Віталій Гаделія.

Усього є чотири види повісток:

для проходження строкової військової служби (зараз їх не видають — Верховна Рада скасувала призов на час дії воєнного стану);

для уточнення даних;

для проходження військово-лікарської комісії;

для прибуття на призовний пункт.

Якщо призовникові вручили повістку на уточнення даних чи проходження комісії, а він не з'явився, передбачено адміністративну відповідальність. Максимальний штраф — 8500 грн. Він може бути призначений у разі повторного правопорушення, зокрема для посадових осіб на підприємствах.

«Наприклад, якщо керівник не передав повістку працівникові. Адже якщо представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки прийде на підприємство і не застане того чи іншого працівника, він залишає повістку, і обов'язок її передати покладається на підприємство», — пояснив юрист.

Кримінальна відповідальність настає, коли особи, які пройшли медичну комісію, були визнані придатними, отримали мобілізаційне розпорядження і не з'явилися. Максимальний термін — до 5 років позбавлення волі.

«Якщо двічі вручили повістку на уточнення даних, а військовозобов'язаний не з'явився, і його двічі притягли до адмінвідповідальності, то вже втретє можуть відкрити кримінальне провадження та намагатися притягнути до кримінальної відповідальності. Були такі рішення», — додав адвокат.

Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що мобілізація в Україні проводиться за планом. На даний момент активізації чи збільшення її темпів немає.

Раніше в СБУ повідомляли про затримання депутата забороненої партії ОПЗЖ та керівника філії столичного банку, які пропонували організувати виїзд чоловіків призовного віку за кордон. Вартість послуги стартувала від трьох тисяч доларів.

Ілюстративне фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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