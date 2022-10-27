Мобілізація в Україні: Генштаб зробив важливу заяву

Мобілізація в Україні йде за планом, прискорювати та збільшувати її темп наразі потреби немає.

Як пише радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

На брифінгу Громов наголосив, що, починаючи з 24 лютого, мобілізація проводиться за планом. На даний момент активізації чи збільшення темпів призову не спостерігається.

Нагадаємо, що у законодавчих актах згадується про шістнадцять захворювань, з якими не призивають на військову службу. Перелік захворювань, через які не призиватимуть до армії у мирний час, ширший за список хвороб для воєнного часу.

Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада України на час дії воєнного стану скасувала призов на строкову військову службу.

Фото з мережі

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