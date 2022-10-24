Повинні з'явитися у військкомат у 10-денний термін: що потрібно робити українцям, які не отримали повістку

В Україні, де влітку цього року продовжили термін воєнного стану та, відповідно, мобілізації до 21 листопада, військовозобов'язані мають прийти у військкомат навіть у тому випадку, якщо вони не отримали повістку.

Як повідомляє ICTV, оперативний черговий Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомив, що кожен військовозобов'язаний мав звернутися до військкомату за місцем прописки у 10-денний термін.

«З моменту оголошення воєнного стану військовозобов'язані повинні з'явитися до військкоматів у 10-денний період, навіть якщо повістку вони не отримали. Якщо ж людина не прийшла у військкомат, її можуть записати до списків ухилянтів. Але якщо військовозобов'язаний добровільно прийшов, навіть без повістки, ніякої відповідальності не буде», — зазначив він та додав, що військовозобов'язані повинні повідомляти про зміну місця перебування у військкоматі за місцем прописки.

Якщо після вручення повістки людина не з'явилася до центру комплектування та соціальної підтримки, на неї може бути накладено адміністративну або кримінальну відповідальність.

«Якщо ви не з'явилися за першою офіційною повісткою, на вас можуть накласти адміністративний штраф. Коли ж ви пройшли медичну комісію і надалі не приходите до військкомату, вже може бути накладена кримінальна відповідальність за ухилення від проходження військової служби», — пояснює юрист Ростислав Кравець.

За неявку до військкомату без поважних причин людину можуть оштрафувати на 85−119 гривень, а за повторне правопорушення — до 255 гривень. Якщо ж призовник ухиляється від строкової військової служби, йому загрожує обмеження волі на строк до трьох років.

Раніше начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки полковник Юрій Максимів заявляв, що військовозобов'язаним можуть вручати повістки не лише вдома чи на робочому місці, але також і під час рейдів містом. У законі не зазначено конкретне місце, де військовозобов'язаного можуть сповістити про необхідність з'явитися у військкомат.

Ілюстративне фото зі сторінки Міноборони в соцмережах

785

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram