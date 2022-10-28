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Світ

Несподівано для себе допоміг ЗСУ: у росії контрактник на вантажівці в'їхав у колону військових, є загиблі

15:40 28 жовтня 2022
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В росії, де нещодавно двоє військових розстріляли на полігоні в селі Солоти Білгородської області «добровольців, які готувалися до відправки в Україну», знову загинули військові.

Як пише «База», це сталося в Архангельській області неподалік міста Мирний. 22-річний контрактник, який перебував за кермом «КАМАЗу», в'їхав у колону з 20 військовослужбовців строкової служби. Одна людина загинула відразу, ще одна померла пізніше, у лікарні. У дорожньо-транспортній пригоді постраждали ще 11 військових — усіх їх доправили до лікарні Міноборони з різними травмами.

Нагадаємо, що розстріл на полігоні в Білгородській області російське Міноборони намагалося замовчати. Однак інформація все ж таки просочилася у пресу. Пізніше росЗМІ повідомляли, що двоє солдатів, імовірно уродженці Таджикистану, які відпрацьовували стрілянину з кулемету, розгорнули його у бік товаришів по службі і продовжили вести вогонь вже по живих цілях. Потім один із них став стріляти з автомату, допомагаючи товаришеві. За однією з версій, етнічні росіяни піддавали своїх товаришів по службі образам і глузуванням, у тому числі і на релігійному грунті. І у таджиків урвався терпець.

Ілюстративне фото з Вікіпедії

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