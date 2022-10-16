У таджиків урвався терпець: стали відомі деталі бійні на полігоні під Білгородом

Бійня на полігоні у селищі Солоті Білгородської області залишається однією з головних тем обговорення у ЗМІ та соцмережах. Як уже повідомляли «ФАКТИ», 15 жовтня двоє людей відкрили вогонь по мобілізованих росіянах, які проходили прискорену підготовку неподалік міста Валуйки перед відправкою на фронт в Україну. Вони вбили 11 людей та поранили ще 15. Їх застрелили снайпери.

Міноборони росії в офіційній версії називає розстріл терактом, який влаштували двоє громадян однієї з країн СНД. Вбиті були нібито добровольцями, а не мобілізованими.

Однак у російських ЗМІ дедалі поширюється інша версія. По-перше, стало відомо, що бійня сталася вранці 15 жовтня. Міноборони росії повідомило про неї з великою затримкою — пізно увечері. Очевидно, що в Москві гарячково працювали над відповідним поясненням масової загибелі мобілізованих, які навіть не встигли ще опинитися у зоні бойових дій.

По-друге, низка видань повідомляють, що жодних терористів на полігоні не було. Ішли звичайні стрільби. Якоїсь миті два солдати, які відпрацьовували стрілянину з кулемета, розгорнули його у бік товаришів по службі і продовжили вести вогонь вже по живих цілях. Потім один з них став стріляти з автомата, допомагаючи товаришу. Звідси й така велика кількість жертв.

Кулеметники були етнічними таджиками, хоча це ще не підтверджено документально. Повідомляється, що товариші по службі, росіяни, ображали їх й глузували з них. У таджиків урвався терпець.

Версія виглядає правдоподібніше, ніж та, що запропонував кремль. Спочатку чиновники у Москві схопилися за голову. Згодом, мабуть, народилася ідея звалити все на терористів. Встановили, що то були таджики. Додали, що теракт вчинили громадяни однієї з країн СНД.

І ось тут цю ідею підхопили майстри кремлівської пропаганди. Національність солдатів, які розстріляли росіян, підказала їм, як можна підняти у суспільстві хвилю обурення проти таджиків.

Ви запитаєте, навіщо це потрібно кремлю? Наша версія така. 14 жовтня у столиці Казахстану пройшли одразу два саміти, у яких взяв участь володимир путін. Перший був зустріччю лідерів країн СНД. Другий саміт назвався «Росія — Центральна Азія».

Російський лідер почував себе в Астані вкрай некомфортно. Обидва саміти показали, що росія втрачає свій вплив у Центральній Азії та на Кавказі. Приховане невдоволення на адресу кремля звучало буквально від усіх лідерів, за винятком хіба що президента білорусі олександра лукашенка.

Відкрито висловився якраз президент Таджикистану Емомалі Рахмон. У присутності всіх учасників другого саміту він заявив путіну: «Ми — мала народність, нас не 100 та не 200 мільйонів. Але ми маємо історію, культуру. Ми люди, ми хочемо, щоби нас поважали. Ми не злиденні. Ми маємо багату країну. Володимире Володимировичу, наше прохання — щоб не було політики до країн Центральної Азії як до колишнього Радянського Союзу. Потрібно знайти золоту середину і працювати з кожною республікою окремо».

Рахмона підтримав президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Такий бунт явно не сподобався путіну. І тут, як навмисне, 15 жовтня два таджики розстріляли російських товаришів по службі! Погодьтеся, тепер кремль може, як завгодно, розкручувати факт бійні на полігоні поряд з Валуйками. Наприклад, заявити, що на території росії діє терористичне угруповання, яке складається з таджиків. А команди їй віддаються безпосередньо з Душанбе. Або звинуватити Емомалі Рахмона у розпалюванні національної ворожнечі, настроюванні таджиків проти росіян. Обидва варіанти дають свободу дій кремля.



У всякому разі, роздмухування «таджицького сліду» здатне відвернути простих росіян від реальних проблем, викликаних «частковою мобілізацією» в країні. До речі, в Астані путін заявив, що вона незабаром завершиться. У допущених помилках звинуватив застарілу систему обліку. Коротше, якщо вірити російському президенту, то все йде за планом.

Ось тільки незрозуміло, чому тоді в росії тривають підпали військкоматів, військкомів вбивають, чи вони накладають на себе руки?

Чому сотні тисяч росіян тікають з країни, рятуючись від «могилізації»? Чому 15 жовтня росгвардія у багатьох містах країни різко посилила охорону військкоматів? Про це повідомив депутат держдуми Олександр Хінштейн. Спецзагони росгвардії покликані зупинити систематичні підпали військкоматів, зазначає він.



Як повідомляли «ФАКТИ», до росії масово почали приходити похоронки на новомобілізованих військових.

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