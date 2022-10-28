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Суспільство та люди

Названі вдалі дати листопада: коли буде найлегше досягти успіху

15:43 28 жовтня 2022
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Астрологи вважають, що Місяць впливає на різні сфери життя людини. Вони рекомендують, перш ніж розпочинати нові справи та проєкти, найкраще вивчити місячний календар, щоб потім не прогадати та не долати непотрібні перешкоди.

У листопаді 2022 року сприятливими будуть: 2, 3, 7, 28, 29 листопада.

2 листопада астрологи радять присвятити справам, які довго відкладалися. Розібратися з дедлайн. Якщо це зробити, то це принесе успіх.

3 листопада слід уникати конфліктів та згладжувати кути у спілкуванні з колегами. Краще говорити правду про свою роботу.

Вдалий час для великих фінансових угод — 7 листопада. Нерухомість, цінні папери — все це може принести добрий прибуток у майбутньому.

День 28 листопада необхідно присвятити звичайним справам й виконувати їх із задоволенням.

Наприкінці місяця, 29 листопада, варто приділити увагу першорядним завданням та своїм близьким. Позитивні емоції, спрямовані на оточення, обов'язково повернуться.

Є у Місячному календарі листопада й несприятливий день — 6 листопада.
Це не найкращий час для справ та розвитку особистого життя. Варто уважніше ставитися до близьких, уникати конфліктів з ними.

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