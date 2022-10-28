У п'ятницю, 28 жовтня, у Мемфісі помер легендарний американський співак Джеррі Лі Льюїс. Він був останнім представником покоління музикантів, які прославили рок-н-рол. Був час, коли його називали другим Елвісом Преслі. Співаку було 87 років.

За 12 днів до смерті Льюїса його включили до Залу слави музики кантрі. Музикант бути присутнім на церемонії не зміг. Почесний знак члена Залу слави замість Джеррі отримала сьома дружина Джудіт. Вона заявила журналістам, що Льюїс почувається добре. І ось співака не стало. Офіційна причина смерті поки не називається, проте відомо, що музикант кілька днів тому заразився грипом і дуже тяжко хворів.

Джеррі Лі Льюїс народився 29 вересня 1935 року у бідній родині. Змалку його тягнуло до музики. Він навчився грати на піаніно разом зі своїми двоюрідними братами Мікі Гіллі та Джиммі Сваггартом. Мікі потім став співаком кантрі, а Джиммі — проповідником.

В 1956 студія звукозапису Sun Records випустила перший сингл Льюїса Crazy Arms. За ним було ще кілька вдалих пісень, у тому числі хіт Great Balls of Fire.

Америка божеволіла від виступів молодого співака. Льюїс на концертах сам грав на піаніно чи роялі. Не маючи можливості відходити убік від інструменту, він всю експресію вкладав у незвичайну манеру гри — музикант часто бив по клавішах ногою чи головою.

У 1958 році несподівано пролунав скандал. Льюїс був на гастролях у Великій Британії. Преса дізналася, що співак одружений зі своєю двоюрідною племінницею Майрою Гейл Браун. Їй було на той момент лише 13 років. Концерти Льюїса скасували. Його пісні зникли з радіоефіру з обох боків Атлантики.

Джері Лі Льюїс та Майра Гейл Браун

Лише у середині 60-х Джеррі Лі вдалося відновити кар'єру. Він записав свої хіти у новому аранжуванні. Потім почав виконувати кантрі. На початку 70-х пісні у виконанні Льюїса знову очолили хіт-паради.

Льюїс на концерті у 1973 році

У 1986 році співака одним із перших включили до Зали слави рок-н-ролу. Ще через три роки вийшов фільм «Великі вогняні кулі», який був знятий за мемуарами Майри. Роль Льюїса виконали Денніс Куейд. Майру зіграла Вайнона Райдер. Співак спеціально для картини знову записав свої найвідоміші пісні.

Його вибуховий характер та невгамовна енергія продовжували заважати успішній кар'єрі. У 1976 році Льюїс жартома навів на свого бас-гітариста Бутча Оуенса пістолет. Співак був упевнений, що зброя не заряджена. Пролунав постріл. Куля влучила Оуенсу в груди. Гітарист дивом вижив. Це сталося на вечірці з нагоди 41-річчя Льюїса.

Через кілька днів його запросив до себе в гості Елвіс Преслі. Проте охорона «Грейсленду» не знала про це. Коли Льюїс приїхав, його не впізнали. У нього спитали, що він робить біля воріт будинку. Співак дістав зброю і заявив, що приїхав убити Елвіса. Його заарештували.

Джері Лі Льюїс у 2008 році

У Льюїса було шестеро дітей. Двоє із них загинули. У 1962 році трирічний син співака Стів потонув у басейні. У 1973 році Джеррі Лі Льюїс-молодший у віці 19 років розбився на позашляховику Jeep.

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