Раптова смерть: помер знаменитий американський репер Coolio

У середу, 28 вересня, в Лос-Анджелесі раптово помер відомий американський репер Coolio. Справжнє ім'я музиканта Артіс Леон Айві-молодший. 1 серпня йому виповнилося 59 років.

Співак помер у будинку свого друга. Обставини поки що не відомі. Як повідомляє газета The New York Daily News, господар будинку виявив Coolio на підлозі непритомний. Він тут же зателефонував 911. Бригада швидкої допомоги, яка прибула на виклик, лише констатувала смерть репера. За попередніми даними, у музиканта стався інфаркт.

Смерть Coolio стала несподіванкою, що шокує, для армії його шанувальників. Усього 10 днів тому він виступив із 30-хвилинним концертом на фестивалі в Чикаго. Репер почував себе чудово.

У Лос-Анджелесі Coolio став відомим наприкінці 80-х. Він був членом однієї із вуличних банд. 1995 року випустив свій хіт Gangsta's Paradise («Гангстерський рай»), який миттєво приніс йому всесвітню славу. Пісня та однойменний альбом зайняли перші місця у хіт-парадах не лише у США, а й у багатьох інших країнах. Наприклад, у Великій Британії Coolio став першим американським репером, який опинився на вершині національного хіт-параду.

До речі, Gangsta's Paradise по суті є реміксом відомої пісні Стіві Вандера Pastime Paradise. Coolio змінив текст, додав реп і отримав один із найвідоміших хітів 90-х.

Пісня прозвучала у драмі «Небезпечні уми» про важких підлітків. Голлівуд був у захваті від співпраці з новою зіркою. Coolio потім написав і виконав пісні ще кількох фільмів, зокрема «Бетмен і Робін», «Космічний джем».

Успіх допоміг співаку розірвати стосунки з кримінальним світом. Він також позбавився наркотичної залежності — Coolio активно курили марихуану.

Нові пісні репер перестав записувати у 2009 році, але продовжував виступати на сцені зі своїми старими хітами.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть відомого російського виконавця Бориса Мойсеєва.

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