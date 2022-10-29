Перед Тельцями великі перспективи, для Левів настав час «платити за рахунками», а Риб сьогодні можуть обдурити: гороскоп на 29 жовтня 2022 року

Субота, 29 жовтня, — день, коли буде необхідно чинити опір спокусам, які у великій кількості виникатимуть на життєвому шляху. Кожен із нас опиниться в таких обставинах, що потрібно буде визначитися, на чиїй стороні — добра чи зла — він перебуває. Тому, перш ніж зробити рішучий крок, необхідно буде ретельно зважити всі за і проти, щоб потім не пошкодувати про невірні дії.

Перша половина дня буде відносно сприятливою, коли можна буде довіритись інтуїції. Однак з другої половини дня зросте небезпека отримання недостовірної, помилкової інформації, тому будь-які отримані відомості доведеться перевіряти ще раз. Не виключено і занепад сил, тому не плануйте нічого грандіозного.

Овен

Ймовірно, що невелике нездужання на початку дня не вплине на моральний настрій. Цей період протипоказаний для різноманітних подорожей, переїздів та зміни місця проживання. Будьте гранично обережні та дбайливі по відношенню до свого здоров'я, радять астрологи інформаційного ресурсу.

Телець

Імовірні перспективні зміни у вашому житті. Можливо вам пощастить у коханні: можете одружитися — все має скластися добре. Якщо запропонують цікавішу роботу — погоджуйтесь, навіть якщо отримати прибуток одразу не вдасться.

Близнюки

Ймовірно, саме тепер ваші пошуки та роздуми можуть набути конкретної форми. Крім того, цілком стабільним стане і ваш фінансовий стан. Не пропустіть момент, сприятливий для реалізації найсміливіших і найфантастичніших планів.

Рак

Положення планет обдарує вас творчою енергією. Можливе успішне виправлення безнадійних ситуацій. День дозволить миттєво реагувати на зміну обставин. Час завершити розпочаті справи. Починайте обмірковувати нові проекти і не дозволяйте собі лінуватися.

Лев

Настає час плати за рахунками. Докорінно зміняться ваші стосунки з близькими людьми: вони стануть глибшими та щирішими. До речі, друзі відіграють дуже серйозну роль у вашому житті. Позитивний або негативний знак цього дня залежатиме від того, які стосунки з оточуючими вам вдалося вибудувати на цей час.

Діва

День сприяє навчанню, духовному та інтелектуальному розвитку. Зірки наполегливо рекомендують Дівам підвищувати свій освітній рівень, перейнявшись цим прямо зараз.

Терези

Ймовірно, ваші справи будуть гаразд. У контактах можливо повне розуміння. Ваші можливості значно зростуть практично за всіма. Постарайтеся не зіпсувати відносини з колегами, що склалися. Мабуть, зараз краще поступитися.

Скорпіон

День символізує самовизначення. Розташування планет допоможе Скорпіонам знайти свій єдиний шлях до успіху. Ставлячи перед собою нову мету, майте на увазі: вона має бути дуже чіткою. Не намагайтеся потрапити одразу до кількох зайців — це обернеться проти вас.

Стрілець

Сприятливий початок важливих справ, все розпочате чудово вдається. Можна захопити у себе безліч народу. Вам слід проявити всю свою витримку, тим більше, якщо ви вирішили щось радикально змінити у своєму житті. Спирайтеся на власну інтуїцію, здоровий глузд і розуміння ситуації.

Козеріг

Ймовірно, що сьогодні стосунки з родичами та членами сім'ї зміцняться, їх успіхи потішать вас. Особливо вдало буде складатися життя у ваших дітей: вони знайдуть твердий ґрунт під ногами, зроблять серйозний ривок у навчанні або утвердяться на професійній ниві, знайдуть свою пару і, можливо, стануть нащадками. Якщо у вас є вороги, недоброзичливці, які заважали вам жити, можете заспокоїтись — найближчим часом вони вам не зашкодять.

Водолій

Ймовірно, що від партнерів багато залежатиме у вашій кар'єрі. Вам не слід звертати увагу на плітки та заздрісний шепіт за спиною. Спілкуйтеся з усіма рівно, не віддаючи комусь перевагу, і збережете свою репутацію.

Риби

Сьогодні різко активізуються гравці, шлюбні аферисти та інші шанувальники пригод. Вони можуть ввести в оману багатьох риб. Головне — не приймати поспішних рішень і гнати тих, хто обіцяє вам легкі гроші. Якщо ж ви стримаєтеся, то через день-другий успіх буде з вами.

Нагадаємо, раніше астролог назвала знаки зодіаку, представники яких розбагатіють у 2023 році.

83

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram