Мало грошей і багато шахраїв: у Мінсоцполітики пояснили, чому вирішили перевіряти переселенців

Нині в Україні запровадили перевірки місця проживання внутрішньо переміщених осіб, для чого було одразу декілька причин. Як пояснила під час телемарафону міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович, є серед них і брак бюджетних коштів.

Тому надавати допомогу держава може дозволити лише тим, хто цього справді потребує.

«Сьогодні в нас, як у держави, є обмежений ресурс. Ми користуємося позиками від міжнародних партнерів для того, щоб покрити усі соціальні видатки й, відповідно, мусимо дуже економно їх витрачати, і дуже скрупульозно ставитися до того, кому ми їх віддаємо, щоб адресна допомога була тим людям, які її потребують», — наголосила посадовиця.

Крім того, почастішали випадки, коли люди приїжджають в інший регіон, оформлюють статус ВПО та повертаються додому.

Перевірками займатиметься Національна соціальна сервісна служба, завданням якої є з'ясувати, чи справді людина, яка декларує, що вона є внутрішньо переміщеною в певному регіоні, насправді там проживає, чи справді кошти витрачаються на те, на що вони задекларовані.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві соціальної політики пояснили переселенцям, як оформити матеріальну допомогу за документами в «Дії».

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