Переселенців позбавлятимуть виплат після перевірки місця проживання: Кабмін ухвалив важливе рішення

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка передбачає перевірку фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб та визначає можливість позбавлення їх державної допомоги. Відповідне рішення закріплене постановою уряду № 1168 від 14 жовтня.

Передбачається, що Національна соціальна служба перевірятиме фактичне місце проживання внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу на проживання. Вибіркова перевірка проводиться за рішенням керівника (заступника керівника) територіального органу Нацсоцслужби відповідно до сформованих з використанням Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб списків, наданих Нацсоцслужбою її територіальним органам, пише «Судово-юридична газета».

У разі відсутності внутрішньо переміщеної особи за фактичним місцем проживання/перебування посадова особа територіального органу Нацсоцслужби робить відповідний запис в акті і залишає внутрішньо переміщеній особі повідомлення про необхідність протягом десяти календарних днів прибути до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад за місцем перебування на обліку для проходження ідентифікації.

У разі коли внутрішньо переміщена особа протягом десяти календарних днів не прибула до органу соціального захисту населення, орган соціального захисту населення приймає рішення про припинення надання допомоги на проживання з наступного місяця.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що зміниться для переселенців з 1 жовтня, а також про те, що робити переселенцям у разі затримки виплат.

Фото: Pixabay

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