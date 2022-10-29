Смертельні ігри: покинута будівля впала на групу дітей на Волині, одна дитина загинула (фото)

У місті Любомлі на Волині 28 жовтня сталася трагедія під час дитячих ігор — там близько 17:00 підліток загинув під завалами.

З'ясувалося, що він у момент обрушення грався з однолітками всередині недіючої закинутої будівлі.

Після отримання повідомлення про надзвичайну подію на місце прибули рятувальники чергової варти 10-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Любомля, проте лише змогли дістати з-під бетонних плит тіло бездиханної дитини. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС Волинської області.

Як стало відомо, загиблий хлопчик 2013 р.н. мешкав у Любомлі.

Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, раніше стало відомо про моторошну знахідку на будмайданчику в Запоріжжі — там виявили тіла мертвих новонароджених дітей.

Фото ДСНС Волинської області

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