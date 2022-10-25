Волосся дибки: на будмайданчику в Запоріжжі знайшли мертвих новонароджених дітей

В Україні, де раніше мати задушила новонароджену доньку, яка з'явилася на світ вдома, в Запоріжжі були знайдены тіла новонароджених дітей у Шевченківському районі на території будівництва. Про повідомили в поліції Запорізької області.

«24 жовтня о 18:22 до ВП № 3 Запорізького РУП надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що біля будівництва між бетонними насипами жінка помітила труп маленької дитини. При огляді місця події працівники поліції виявили ще одне мертве немовля. Тіла новонароджених направлені на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті», — йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці проводять усі необхідні розшукові заходи, спрямовані на встановлення свідків, очевидців події та особи породіллі. Відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого пп. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно на Хмельниччині засуджено батьків, з вини яких в пожежі загинуло четверо малолітніх дітей — матір покарали позбавленням волі на 6 років, батько проведе за ґратами 5 років.

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