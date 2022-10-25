39.59 / 40.42 38.25 / 39.36
Київ: +12
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Волосся дибки: на будмайданчику в Запоріжжі знайшли мертвих новонароджених дітей

18:30 25 жовтня 2022
Немовля

В Україні, де раніше мати задушила новонароджену доньку, яка з'явилася на світ вдома, в Запоріжжі були знайдены тіла новонароджених дітей у Шевченківському районі на території будівництва. Про повідомили в поліції Запорізької області.

«24 жовтня о 18:22 до ВП № 3 Запорізького РУП надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що біля будівництва між бетонними насипами жінка помітила труп маленької дитини. При огляді місця події працівники поліції виявили ще одне мертве немовля. Тіла новонароджених направлені на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті», — йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці проводять усі необхідні розшукові заходи, спрямовані на встановлення свідків, очевидців події та особи породіллі. Відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого пп. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно на Хмельниччині засуджено батьків, з вини яких в пожежі загинуло четверо малолітніх дітей — матір покарали позбавленням волі на 6 років, батько проведе за ґратами 5 років.

1429

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гривні

Українцям у листопаді виплатять по 3 тисячі гривень: як їх отримати

Інцидент у Музеї мадам Тюссо у Лондоні

Чарльзу III заїхали в обличчя шоколадним тортом

Сонячне затемнення

У день сонячного затемнення трьом знакам зодіаку варто виявити стриманість: гороскоп на 25 жовтня 2022 року

Немовля

Волосся дибки: на будмайданчику в Запоріжжі знайшли мертвих новонароджених дітей

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту