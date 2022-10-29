Понад 50 українців повернулися додому внаслідок обміну: перші подробиці, фото та відео

Україна і країна-агресор 29 жовтня провели черговий обмін військовополоненими, цього разу — за формулою 50:50.

Як повідомив у мережі керівник Офісу президента Андрій Єрмак, додому повертаються 12 бійців Національної гвардії, включаючи двох воїнів-«азовців», 18 військовослужбовців ВМС, 8 прикордонників, 9 тероборонців, 3 воїнів ЗСУ та двоє цивільних.

Зокрема, вдалося визволити начальника хірургічного відділення військового госпіталю Маріуполя, який був на «Азовсталі», та молодого військового хірурга 65-ї військової мобільної лікарні.

«Ми повертаємо морпіха, дружину якого нещодавно визволили з полону, та добровольця з Маріуполя з символічним прізвищем „Москва“, а ще моряка з острова Зміїний», — повідомив керівник Офісу президента, додавши також, що в коло звільнених з полону увійшли й українські військослужбовці, що їх було захоплено у Чорнобильській зоні.

Нагадаємо, 26 жовтня з російського полону повернулися 10 українських військових, а загалом Україна змогла визволити 978 осіб, серед них — 99 цивільних.

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