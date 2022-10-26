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Україна повернула з полону ще 10 співвітчизників: що відомо

15:56 26 жовтня 2022
військові

У середу, 26 жовтня, відбувся черговий обмін полоненими. З російського полону повернулися 10 українських військових. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак

«Наші вдома. Провели черговий обмін полоненими. Вдалося повернути додому 10 українських військовослужбовців. Серед них є один офіцер та 9 рядових та сержантів», — написав він.

Крім того, було передано тіло американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював за Україну та загинув у бою з окупантами.

Нагадаємо, 17 жовтня під час чергового обміну полоненими між Україною та росією додому повернулися 108 українських жінок.

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