Мобілізація на росії: психічно хворих убивць забирають в армію навіть із залу суду

Розстріл мобілізованими таджиками російських добровольців на полігоні біля Бєлгорода — яскравий, та не поодинокий випадок, коли російська армія веде «бойові дії» сама з собою ще на території росії.

«Мобілізовані з Калмикії відрізали 4 пальці строковику. Потім зчепилися з астраханськими казахами — казарма на казарму пішла, чоловік 700 було. Астраханському капітану носа зламали, КПП повністью роз… ли. ОМОН вночі приїздив, військова поліція, слідчий комітет, прокуратура — жопа нам. Шістьох калмиків забрали — строковик упізнав їх». Відео з цим монологом одного з бійців частини, куди звозять мобілізованих з Поволжя розповсюджується в соцмережах без привʼязки до міста та дати. Але можна зробити висновок, що це — Волжськ поблизу Волгограда. Про бійки калмиків з іншими військовиками на збірному пункті в цьому місті ходять легенди.

Так, Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ оприлюднив інформацію про схожу бійку у вересні: «Мобілізовані калмики… побили й інших призовників, і військових, і поліцію. Інцидент замʼяли». Про те, що калмики «наводять лад», причому часто — із застосуванням холодної зброї, у військових частинах Волгограда та Волжська йдеться і в інших публікаціях.

На Бєлгородщині строковик Денис Таскаєв був застрелений на кордоні з Україною своїм товаришем по зброї. Спочатку матері загиблого повідомили, що його вбили українці. Потім — що після перестрілки з українською ДРГ він спускався в бліндаж, де його застрелив переляканий товариш, прийнявши за противника. А ще один товариш по секрету розповів жінці, що командири їм заборонили розказувати, що ж сталося, бо й їх убʼють, повідомляє Сибирь.Реалии.

Страждають від вояків і місцеві жителі. На тій же Бєлгородщині поблизу кордону з Україною російські військовики тяжко поранили селянина, що напідпитку прямував околицею, де ті облаштували свої позиції.

А в Ярославлі офіцер відправив на шпитальне ліжко бійця, котрий хотів побачитися з родичами, що чекали біля частини.

«Після відбою ті, котрих не пустили побачитися з рідними, були на нервах і вийшли в курилку. Офіцер заборонив їм палити. Слово за слово, мобілізований ухватив офіцера за кітель, той ударив його, збив на асфальт, і двічі вистрелив: у повітря і біля вуха лежачого. У мобілізованого зламані щелепа, ніс, вибиті зуби, травма голови», — розповідає один з присутніх при інциденті «мобіків». При цьому командування частини заперечує факт стрільби, незважаючи на багатьох свідків. У тій же Ярославльській області іншого мобілізованого, 44-річного Дениса Козлова побили взагалі ще на шляху із села до збірного пункту. А в частині, побачивши його стан, просто відправили додому, де той і помер.

Але чого ще чекати від такого «молодого поповнення»? Яскравий приклад того, хто потрапляє до російської армії, навів адвокат, московський депутат-комуніст Євген Ступін. У Бурятії мобілізували підсудного, звинуваченого у замаху на вбивство та пограбуванні. Він до того ж обліковується у психіатра. На прохання суду відкласти мобілізацію до завершення судового процесу військкомат не відреагував. Тоді суд відмовив прокурору в триманні обвинуваченого під вартою, призупинив слухання на невизначений час і відпустив підсудного на підписку про невиїзд. Не вказавши при цьому, звідки тому не можна виїздити. Певно — з України, куди той невдовзі потрапить.

Обережно, на відео ненормативна лексика

А тим часом, як повідомляли «ФАКТИ», в Україні вже «демобілізовано» більше 70 тисяч росіян.

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