Російський ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони, а також не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу, вже 247 добу спротиву повномасштабному ворожому вторгненню підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Водяне, Кам’янка та Невельське Донецької області.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, протягом минулої доби армія рф завдала 4 ракетних та до 25 авіаційних ударів по території України, а також здійснила понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони більш ніж 35 населених пунктів. Серед них — Сіверськ і Пречистівка Донецької області, Малі Щербаки Запорізької області, Давидів Брід і Мала Сейдеминуха на Херсонщині та Кобзарці Миколаївської області.

На противагу Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 24 удари по районах зосередження озброєння та військової техніки, а також позиціях комплексів ППО противника. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили два штурмовики Су-25, один гелікоптер Мі-8 та один БпЛА ворога.

В результаті точкових ударів підрозділів Сил оборони України, в районі населеного пункту Майорськ напередодні було знищено близько 300 окупантів, які готувались до чергового нападу. Ще близько 60 легкопоранених було доставлено наступного дня до медичних закладів міста Горлівка. В населеному пункті Червонопопівка Луганської області знищено до 20 військовослужбовців противника, а близько 30 окупантів отримало поранення різного ступеня важкості.

У зв’язку з нестабільною роботою санітарної авіації, неготовністю медичної інфраструктури Бєлгородської області, стовідсотковим завантаженням лікарень, противник змушений евакуйовувати поранених автобусами до сусіднього Воронежа.

Оперативна статистика Генерального Штабу

Продовжується і так звана «евакуація» окупантів з тимчасово зайнятої території Херсонської області, зокрема і медичних закладів. З лікарень Херсона вивозиться все обладнання та медикаменти. Лікарям, які відмовляються виїжджати, заборонено заходити на територію лікарень, навіть за особистими речами.

Тим часом в Інституті вивчення війни констатують, що російські сили не досягли значного прогресу в районі Бахмута Донецької області або десь уздовж лінії фронту, а інформаційні вкиди ворога про протилежне мають на меті покращити моральний дух серед російських сил, а заодно і покращити особисте становище фінансиста Групи Вагнера Євгена Пригожина, чиї сили значною мірою несуть відповідальність за мінімальні успіхи рф.

Російські сили домоглися обмеженого поступу до українського опорного пункту в Бахмуті, але дуже повільними темпами та з великими втратами. Пригожин визнав повільні темпи наземних операцій групи Вагнера навколо Бахмута 23 жовтня і заявив, що сили Вагнера просуваються лише на 100−200 м на день, що, за його абсурдним твердженням, є нормальним темпом для сучасних досягнень. Приблизно 24 жовтня українські сили відбили бетонний завод на східній околиці міста, а українські військові спростували твердження російських сил про те, що за останні кілька днів ім вдалося захопити кілька міст неподалік Бахмута.

Нагадаємо, раніше військовий експерт розповів про позитивні для України тенденції на ділянці фронту під Бахмутом, якого окупанти штурмують з серпня 2022 року.

Своєю чергою генерал СБУ Віктор Ягун впевний у тому, що війна до літа наступного року вже відійде у минуле.

Фото Генштабу ЗСУ

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