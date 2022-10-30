У ніч на неділю, 30 жовтня, у Нью-Йорку на рингу арени Madison Square Garden українець Василь Ломаченко (17 перемог, 11 з них — нокаутом, 2 поразки) здобув перемогу одноголосним рішенням суддів над американцем Джемейном Ортісом (16 перемог, 8 з них — Нокаутом, 1 поразка, 1 нічия).

Суперник, незважаючи на відсутність будь-яких значних досягнень у кар'єрі, дав нашому співвітчизнику конкурентний бій. Це підтверджує й статистика — Ортіс загалом викинув на 36 ударів більше (607:571), але трохи частіше влучав Лома (125:122). За влучними джебами українець значно перевершив опонента (33:15), але за силовими ударами кращим був американець (107:92).

Щодо суддівських записок, то всі судді віддали перший раунд Ортісу, але потім Ломаченку вдалося вирівняти ситуацію, а за рахунок куди краще проведеної другої половини бою здобути впевнену перемогу, не залишивши приводів для сумнівів.

Відеоогляд бою Ломаченко — Ортіс

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ломаченко ухилився від відповіді на запитання про путіна.

Фото Getty Images

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