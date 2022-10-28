Ломаченко не побачив очі Ортіса на дуелі поглядів та непрямо відповів на запитання про путіна (відео)

Колишній чемпіон світу з боксу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (16 перемог, 11 з них — нокаутом, 2 поразки), на якого у ніч на неділю, 30 жовтня, у Нью-Йорку чекає бій проти американця Джемейна Ортіса (16 перемог, 8 з них — нокаутом, 1 нічия), провів пресконференцію та першу дуель поглядів з непереможним суперником.

Обійшлося без сутичок та взаємних образ. Більше того, Василь навіть очі опонента не розглянув, оскільки американець постав перед українцем у сонцезахисних окулярах.

До речі, на пресконференції Ломаченка запитали, чи хотів би він щось передати російському диктатору володимиру путіну. Боксер ухилився від прямої відповіді: «Бог йому суддя».

До речі, раніше Василь Ломаченко розповів, де його застала війна.



За словами дворазового олімпійського чемпіона, 24 лютого 2022 року він був у православному монастирі в Греції, і його менеджер Егіс Клімас, дізнавшись про вторгнення, порадив Василеві терміново забрати сім'ю та виїхати жити в США, де литовець має будинок і тренувальну базу.

«Як я міг таке зробити? - цитує Василя Ломаченка ESPN. — Я б не зміг спати ночами і жити своїм життям, якби пішов на таке і втік. Ворог вторгся до нашої країни. Мирних мешканців убивають. Жінки та діти вмирають. Будь-який чоловік у моєму становищі, будь-який справжній чоловік залишився б захищати свою домівку».

Нагадаємо, що після вторгнення росії в Україну Ломаченко записався до тероборони у рідному Білгород-Дністровському. А пізніше, за словами ексчемпіонки світу Аліни Шатерникової, навіть служив у ЗСУ.

«Спочатку відчував страх і розгубленість, намагаючись зрозуміти, що відбувається і що буде далі, — додав боксер. — Я не був ні на передовій, ні на полі бою. Я не воював. Перші дні пройшли швидко, бо все швидко мінялося. Нашій групі було доручено патрулювати місто в комендантську годину, яка починалася о 22:00. Треба було бути таким самим пильним, як під час бою. Пізніше я мав особливий графік на військовому об'єкті. Мені дали час на тренування, бо знали, що я маю мрію».

Раніше «ФАКТИ повідомляли, що Василь Ломаченко залишив Україну і вперше висловився про війну.

Фото Twitter Top Rank Boxing

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