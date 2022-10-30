ЗСУ завдають потужних ударів по ворогові, а окупанти «евакуюють» до Криму ліки, обладнання та автобуси, — Генштаб

На ранок 248-ї доби протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню ворог не змінює тактики — намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні Сил оборони на окремих напрямках, та не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє вранці 30 жовтня.

За оперативними даними, у нині окупованому Херсоні загарбники переміщують транспортні засоби, що перебують у комунальній власності міста, до тимчасово окупованого Криму. Також підтверджується інформація щодо вивезення медичних препаратів з більшості аптек міста. З 26 жовтня цього року окупаційна влада відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень, медичне обладнання з яких російські окупанти вивезли. Своєю чергою у Новій Каховці російські військові проводять примусову евакуацію місцевого населення з вулиць, що знаходяться на узбережжі річки Дніпро.

Є значні проблеми і в окупантів на території тимчасово окупованій території Луганської області — їм не виплачують грошового утримання.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 17 ударів. 11 із них — по районах зосередження озброєння та військової техніки, 3 — по взводних опорних пунктах, а також 3 — по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника. На різних напрямках українська протиповітряна оборона збила авіаційну керовану ракету Х-59 та 2 БпЛА «Орлан-10» ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, зенітну ракетну установку та 6 інших важливих військових об’єктів окупантів.

Нагадаємо, що в Україні не підтвердили інформацію ЗМІ про нібито атаку дронів ЗСУ на кораблі Чорноморського флоту рф (що стало формальним приводом для рішення Кремля про вихід із «зернової угоди») — в Оперативному командуванні «Південь» припустили, що вибухи могли стати наслідком невдалого запуску ракет протиповітряної оборони.

Фото Генштабу ЗСУ

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