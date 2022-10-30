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Події

В Одесі посеред вулиці вбили поліцейського (відео)

13:20 30 жовтня 2022
шеврон

29 жовтня в Одесі загинув 36-річний старший сержант поліції, співробітник одеського батальйону поліції особливого призначення.

Чоловік загинув у результаті бійки. Опонент ударив правоохоронця кулаком в обличчя. Щоправда, у цей час поліцейський не перебував на службі та був у цивільному одязі, пише «Думська».

Інцидент стався пізно ввечері на перехресті вулиць Хімічна та Боровського.

Конфлікт між двома чоловіками виник на ґрунті неприязні, що спалахнула після вживання алкоголю. 30-річний опонент ударив поліцейського кулаком в обличчя, після чого той упав та помер. Обставини смерті з'ясує судмедекспертиза.

Другого учасника бійки затримали.

У соцмережах опублікували відео події.

Нагадаємо, на початку жовтня у Чернівцях ексгібіціоніст застрелив дівчину-поліцейську та поранив її товариша, які прибули до школи на виклик про розпусні дії щодо дітей. Сам стрілець пізніше загинув під час затримання.

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