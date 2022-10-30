Міцніше тримайся за кермо, друже: цікаві листівки та привітання з Днем автомобіліста-2022
30 жовтня 2022 року — особливий день для всіх, хто за кермом, адже в останню неділю жовтня в Україні традиційно відзначають День працівника автомобільного та міського транспорту.
Проте якщо спочатку свято було суто професійним для вантажоперевізників, а також водіїв громадського транспорту, то нині воно поширилося також на таксистів та всіх, хто водить авто. Не зайвими будуть і привітання для працівників СТО і власне виробників авто, відзначають Vikna.
Традиційно «ФАКТИ» пропонують до свята добірку яскравих листівок і привітань, які прийдуться до смаку вашим знайомим водіям.
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Від щирого серця вітаю тебе з Днем автомобіліста! Нехай всі дороги для тебе будуть широкими і відкритими! Зеленого світла тобі у кожній поїздці та починаннях!
Нехай кожна поїздка приносить лише позитив, добро та удачу! Зі святом!
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З Днем автомобіліста! Нехай у твоєму житті, як і на дорогах, буде менше знаків, які щось забороняють. Цікавих історій, кохання, позитивних пригод та миру! Зі святом!
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Всіх автомобілістів і любителів вітаємо з професійним святом! Бажаємо гладкої дороги, правильної розмітки, завжди зеленого світла і повного бака! Нехай ваші чотириколісні помічники завжди сито бурчать, заводяться з півоберта і радують своїх власників! Ні цвяха, ні жезла!
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Нехай авто вас не підводить,
Ні цвяха, ні жезла вам!
Сонця — за будь-якої погоди
І назло усім вітрам!
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Хай весело гуде мотор,
Хай на шляху не жде затор,
Хай неприємність обмине,
Хай не кінчається пальне,
Без ям хай буде завжди шлях,
Хай не лежить на ньому цвях,
В дорозі янгол кожну мить
Нехай тебе, водій, хранить!
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Всіх тих, чий улюблений звук — шурхіт шин,
І тих, кого дорога надихає,
Хто життя не мислить без машин
І без керма себе не уявляє, —
Вітання вам шлемо ми найщиріші
І хай буде ясним
День автомобіліста!
Нагадаємо, зовсім нещодавно українські зірки висловили шану й привітали з Днем захисників і захисниць.446
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