Міцніше тримайся за кермо, друже: цікаві листівки та привітання з Днем автомобіліста-2022

30 жовтня 2022 року — особливий день для всіх, хто за кермом, адже в останню неділю жовтня в Україні традиційно відзначають День працівника автомобільного та міського транспорту.

Проте якщо спочатку свято було суто професійним для вантажоперевізників, а також водіїв громадського транспорту, то нині воно поширилося також на таксистів та всіх, хто водить авто. Не зайвими будуть і привітання для працівників СТО і власне виробників авто, відзначають Vikna.

Традиційно «ФАКТИ» пропонують до свята добірку яскравих листівок і привітань, які прийдуться до смаку вашим знайомим водіям.

***

Від щирого серця вітаю тебе з Днем автомобіліста! Нехай всі дороги для тебе будуть широкими і відкритими! Зеленого світла тобі у кожній поїздці та починаннях!

Нехай кожна поїздка приносить лише позитив, добро та удачу! Зі святом!

***

З Днем автомобіліста! Нехай у твоєму житті, як і на дорогах, буде менше знаків, які щось забороняють. Цікавих історій, кохання, позитивних пригод та миру! Зі святом!

***

Всіх автомобілістів і любителів вітаємо з професійним святом! Бажаємо гладкої дороги, правильної розмітки, завжди зеленого світла і повного бака! Нехай ваші чотириколісні помічники завжди сито бурчать, заводяться з півоберта і радують своїх власників! Ні цвяха, ні жезла!

***

Нехай авто вас не підводить,

Ні цвяха, ні жезла вам!

Сонця — за будь-якої погоди

І назло усім вітрам!

***

Хай весело гуде мотор,

Хай на шляху не жде затор,

Хай неприємність обмине,

Хай не кінчається пальне,

Без ям хай буде завжди шлях,

Хай не лежить на ньому цвях,

В дорозі янгол кожну мить

Нехай тебе, водій, хранить!

***

Всіх тих, чий улюблений звук — шурхіт шин,

І тих, кого дорога надихає,

Хто життя не мислить без машин

І без керма себе не уявляє, —

Вітання вам шлемо ми найщиріші

І хай буде ясним

День автомобіліста!

Нагадаємо, зовсім нещодавно українські зірки висловили шану й привітали з Днем захисників і захисниць.

446

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram