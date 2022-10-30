Популярний австралійський астролог Анжела Перл впевнена, що початок дня 30 жовтня буде досить цікавим — особливо для тих, хто прагне навчання та здобуття нових знань та умінь.

Але ось у другій половині дня можуть відбуватися сварки та конфлікти, тому навіть закохані пари можуть сперечатися через дрібниці, передає думка астролога інформаційний ресурс .

Овен (21 березня — 19 квітня)

День виявиться дуже насиченим, але важливих подій не станеться. Овни будуть досить напружені і можуть переживати через дрібниці, на які взагалі не варто звертати увагу. За нові справи братися поки що не варто. Успіхів в них не досягнути.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Для найактивніших і життєрадісних Тельців день виявиться дуже вдалим. Їм доведеться боротися з конкурентами, але це буде захоплююча та цікава битва. В результаті можуть відбутися зміни на краще у фінансовому плані. Рекомендується уникати перенапруги і не брати на себе занадто багато завдань. Деякі справи краще відкласти на потім.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День виявиться дуже нудним та однотонним. Цікавих завдань, на жаль, у Близнюків не буде. Хоча з ними можна було б впоратися з легкістю. Дозволяється здійснення старих планів. Але не варто переоцінювати власні можливості. Також рекомендується прислухатися до порад родичів. Вони допоможуть утриматися від необачних вчинків.

Рак (22 червня — 22 липня)

Можуть з'явитися деякі труднощі. Ракам важливо бути уважними, бо хтось слідкує за ними збоку. Не можна припускатися помилок, адже про них одразу ж дізнаються всі оточуючі. Слід бути готовим до боротьби із конкурентами. І з грошима зараз важливо бути обережними. Рекомендується поспілкуватися із рідними. Розмова подарує приємні емоції.

Лев (23 липня — 22 серпня)

На роботі може виникнути багато напружених моментів та невдач. Про них пізніше доведеться навіть пошкодувати. Але зрештою Леви зможуть уникнути серйозних наслідків. Рекомендується працювати щосили, діяти акуратно, бути уважними і постаратися не робити помилок. А у другій половині дня можна провести особисті зустрічі. Для того, щоб справити приємне враження, досить бути просто самим собою.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Цього дня дозволяється проводити важливі ділові переговори. Чарівність допоможе досягти деяких цілей і справити приємне враження на оточуючих. Але не варто вибирати партнерів, виходячи із особистої симпатії. Також є ймовірність приємних сюрпризів та вдалих збігів. А поїздки виявляться успішними. Також можливе ще й романтичне знайомство.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Фінансовий стан цього дня порадує Терезів. Дуже ймовірні фінансові надходження. А з діловими партнерами слід бути поступливішими. Тільки так вийде плідна співпраця. Також з'явиться шанс укласти дуже вигідні угоди. Увечері на Терезів чекають досить-таки приємні новини.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

День обіцяє бути дуже позитивним. Скорпіони мають оптимістичний настрій, і багато хто навіть захоче з ними ближче познайомитися. Імовірні також цікаві пропозиції, причому не лише у діловій сфері, а й у особистій. Не варто поки що поспішати щось змінювати кардинально. Важливо спочатку все добре зважити і продумати, щоб не помилитися. Також варто прислухатися до порад рідних. Вони допоможуть проаналізувати свої та чужі помилки і не наступити на ті ж самі граблі.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День виявиться не таким простим і легким. Важливо бути вкрай обережними в роботі та справах і постаратися не допускати грубих помилок. Адже вони можуть мати неприємні наслідки. З документами можуть виникнути деякі проблеми. Стрільці часом не зможуть стримати емоції, що призведе до біди. Тож важливо бути обережним як у висловлюваннях, так і у своїх діях.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День пройде без особливих труднощів, якщо бути спокійним та обережним у справах. Не варто кудись поспішати. Тільки проаналізовані кроки принесуть добрі плоди. Імовірні приємні сюрпризи та збіги. А ввечері рекомендується провести час зі своєю коханою людиною.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

У цей день можуть виникати труднощі, але Водолії все одно подекуди досягнуть успіху. Однак сили та енергію важливо правильно витрачати. У першій половині дня слід вирішити всі важливі справи та питання. В особистому житті спостерігається повна гармонія з коханою людиною та взаєморозуміння. Досить ймовірні хороші новини та фінансові надходження, які піднімуть настрій.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Творчий потенціал у риб у цей день буде досить високим. З'являться нові цікаві ідеї, але реалізувати їх буде не так легко і просто, як хотілося б. Не варто поспішати цього дня. З'явиться шанс зробити вигідні покупки. Також Рибам рекомендується звернути увагу на здоров'я та зайнятися ним. З косметикою не варто експериментувати.

Нагадаємо, раніше езотерики назвали найвдаліші дні листопада.

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