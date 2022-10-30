Незалежно від виду пенсії: кому з пенсіонерів з грудня доплачуватимуть по 579 грн

З 1 грудня в Україні зросте прожитковий мінімум, що позначиться на розмірі мінімальної та максимальної пенсії.

Мінімальна пенсія зросте на 60 гривень, максимальна — на 660 гривень.



Деякі категорії пенсіонерів отримають доплату до пенсії у розмірі до 579 гривень. Йдеться про щомісячну компенсаційну виплату людям, які досягли 80-річного віку.

Цій категорії пенсіонерів доплата була встановлена з 1 квітня 2020 року та становила вона 500 гривень.

Після індексації 2022 року доплату проіндексовано. Пенсіонери віком 80+ отримають 579 гривень щомісяця.

Пенсіонерам віком від 70 до 75 років встановлено щомісячну компенсаційну доплату до пенсії у розмірі до 300 гривень.

Компенсаційну доплату з жовтня 2021 року одержують і пенсіонери віком 75+, ця сума становить 456 гривень.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, чи зараховується до пенсійного стажу час роботи у Чехії, Німеччині та Польщі.

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