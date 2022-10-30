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На 600 гривень більше: кому із пенсіонерів у грудні збільшать пенсію

10:25 30 жовтня 2022
На 600 гривень більше: кому із пенсіонерів у грудні збільшать пенсію

Незважаючи на дефіцит державного бюджету в умовах воєнного часу з 1 грудня 2022 року в Україні відбудеться перегляд прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб та, відповідно, збільшення мінімальної та максимальної пенсійних виплат в Україні.

Перша зросте на 60 гривень (до 2093 гривень), а остання — на усі 660 гривень (до 20 930 гривень).

Водночас у Міністерстві соціальної політики зазначають, що надбавку отримають лише три категорії пенсіонерів:

  • які одержують мінімальну пенсію (наприклад, які мають недостатню кількість страхового стажу);
  • які одержують максимальну пенсію (за законодавством вона не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів);
  • які мають великий страховий стаж. Їм за кожен рік роботи понад норму пенсію збільшать на 1% (з грудня 2022 року це 20,93 гривні).

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді підрахували, що з початку року пенсії зросли на 767,67 гривень (на 19,2%). А загальна кількість пенсіонерів в Україні станом на 1 жовтня становила 10,7 млн. осіб, з них 2,7 млн. — працюючих. Найчастіше пенсія складає від 2000 до 3000 гривень.

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