Українці, які працюють «в тіні», отримають право на офіційну пенсію: як це зробити

Як відомо, щоб отримати право на пенсію в Україні, необхідно мати страховий стаж, до якого відносять періоди, протягом яких людина підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за які щомісячно сплачувались страхові внески.

Тим не менш, роз'яснюють експерти ресурсу На пенсії, можна відраховувати за себе ЄСВ і, не будучи офіційно працевлаштованим.

На таку добровільну сплату ЄСВ мають право:

члени індивідуального сільського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню,

українці віком від 16 років, які не перебувають у трудових відносинах і не є платниками ЄСВ;

іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають чи працюють в Україні;

громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами рідної країни, якщо інший перебіг виплат не встановлений міжнародними договорами.

Щоб платити за себе ЄСВ самостійно, потрібно укласти добровільний договір соціального страхування у Державній фіскальній службі. Мінімальна вартість одного місяця стажу на сьогодні становить трохи більше ніж 1400 гривень. Проте платник може самостійно визначити розмір страхових внесків, періодичність та строки їхньої сплати.

Крім того, договір про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування також може бути укладено на користь третьої особи.

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