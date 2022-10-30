Воювати будемо самі: Жданов пояснив, чому США та країни Заходу не оголосять війну росії

Кремлівському диктатору володимиру путіну вигідно, щоб якась країна «колективного Заходу» офіційно вступила у війну, яку росія веде проти України. Так він доб'ється можливості вимагати переговори з Байденом.



Про це в етері свого YouTube-каналу заявив військовий експерт Олег Жданов.



Експерт впевнений, що жоден з урядів західних країн не підключати до війни росії проти України свої збройні сили.



«Ні, не приєднаються. Відразу вам скажу. Якщо, не дай Боже, приєднаються інші країни, це буде світова війна», — впевнений експерт.



Жданов нагадав, що Іран постачає росії безпілотники, а білорусь фактично є учасником війни. Але вони поки що не є коаліцією, і їхнє об'єднання має регіональний характер. А якщо вступить у бій НАТО, то це буде світова війна.



«І тоді буде зовсім інший рівень війни, тому не можна, щоб вступали особливо країни Заходу, особливо ті країни, які є членами НАТО. Вони нам постачають зброю, вони нам надають військово-технічну допомогу, вони нам надають економічну фінансову допомогу. Але, на жаль, воюватимемо ми самі», — вважає військовий експерт.

Все це для того, щоб не підіймати рівень війни, для того, щоб не дати можливість путіну вести переговорний процес. Адже він хоче переговорів з Байденом.



«Якщо вони вступають у війну, значить, вони вже змушені будуть з ним сідати за один стіл переговорів. Тоді хто переміг? путін досяг того, чого хотів. Адже перемога — це досягнення цілей війни. А це одна з цілей цієї війни — щоб повернути росію на геополітичну арену і щоб путін диктував усьому світу свої умови та впливав на всі процеси у світі… Допустити цього не можна. Тому, на жаль, воювати ми будемо самі», — підсумував Жданов.



Як відомо, росія постійно, особливо останнім часом, заявляє про бажання провести переговори з Україною. путін хоче добитися перепочинку на полі бою, заморозити війну, щоб підготуватися до нового витку агресії. При цьому головний рашист шантажує та вважає, що може диктувати умови Україні.



Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що переговори з нинішнім главою кремля неможливі.



Ця позиція української влади зафіксована в офіційному документі РНБО, в якому йдеться про те, що Україна не вестиме переговори з нинішнім президентом росії владимиром путіним.

65

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram