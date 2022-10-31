Злочини, скоєні російськими військами в Київській області в лютому-березні, були навмисними діями, що випливають зі стратегії ведення військових дій рі. Безпосередню відповідальність за злочинні накази несе генерал Олександр Чайко, такі результати спільного розслідування інформагентства Associated Press та програми «Передова» (Frontline), що виходить на каналі PBS.

Йдеться про накази про «виявлення та ліквідацію» тих, хто становить загрозу. На практиці — вбивство цивільних осіб. Відомо, що генерал Чайко на той час виконував обов'язки командувача східного військового округу росії. Лише у селі Здвижівка, де розташовувався штаб агресора на чолі з Чайкою, було знайдено тіла 17 вбитих мирних жителів.

«Ви все робите правильно. Я як командир пишаюся вами та не сумніваюся, що спецоперація завершиться нашим успіхом», — казав Чайко, нагороджуючи своїх підлеглих під Здвижівкою у березні.

У 2019−2021 роках він командував російським військовим угрупованням у Сирії. За даними правозахисної організації Human Rights Watch, військовий несе відповідальність за накази бомбити там, зокрема, школи та лікарні, а також за невибіркові обстріли цивільних об'єктів. Звання героя росії генерал отримав у 2020 році, а через рік став командувачем військами східного військового округу. За даними британської розвідки, Чайко був звільнений з цієї посади у травні цього року, приблизно через місяць після відступу росіян з Києва.

У Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці, а також інших населених пунктах поблизу української столиці окупаційні війська в лютому-березні вчинили масові звірства проти мирного населення. За даними поліції, тільки в Київській області російські солдати вбили понад 1,5 тисячі мирних жителів. Найбільшу кількість злочинів було скоєно у Бучанській громаді, де загинуло понад 1100 осіб. Лише у місті Буча було знайдено понад 450 тіл вбитих мешканців.

У другій половині квітня командиру російської 64-ї окремої мотострілецької бригади, яка вчинила військові злочини в Бучі, Азатбеку Омурбекову присвоєно звання полковника. Його формування було відзначено за «героїзм і мужність» президентом росії.

Раніше 17-річна мешканка Ірпеня розповіла, як рашисти закатували її близьких і їй довелося чотири дні жити в будинку з трупами мами та сестри.

37

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram