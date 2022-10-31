«Ми ваш гарем проросійський виявимо»: Домбровський жорстко пройшовся по Костянтину Бідовому

Популярний одеський блогер і поет Станіслав Домбровський жорстко пройшовся по Костянтину Бідовому на прізвисько Костя Калоша. Відеоролик з його коментарем з'явився на ютубі, пишуть «Українські новини».

«Дивишся (на Костю Калошу. — Авт.), борода сива, мужик потужний… Начебто при пам'яті чоловік, повинен тримати себе в руках. Та нє, який там…» —

прокоментував Домбровський поведінку Калоші.

За словами Домбровського, у певний момент Калоша висунув на його адресу необґрунтовані звинувачення.

«Він у Моні (Михайло Майман. — Авт .) на каналі почав мене об*ирати. Відповідно, коли йому пред'явили: ти що, погань, давай доведи…» — обурюється Домбровський.

У результаті, як зазначає блогер, Бедовий впав в істерику та відмовився спілкуватися.

«Просто істеричка божевільна. Вийди на зв'язок поясни… Може, перебухала…» — розмірковує про поведінку Калоші Домбровський.

За його словами, у своїх істеричних заявах Калоша також згадав Адольфіча (судячи з усього, йдеться про письменника Володимира Нестеренка, —

Ред.), який відомий своєю співпрацею з КДБ та проросійськими поглядами.

«Все складається в одне. Вилізла Бідова, згадала Адольфіну. Адольфіна — це така КДБшна, сексотна б**дь. Я тепер розумію, хто навчив Моню всім цим вчинкам… Війна почалася. Сепар'є повилазило: Адольфіч, Бідова… Ми ваше гніздо півняче, гарем проросійський ми виявимо. Вже час. Дякую тобі, Бідова, що ти розкрив цей нарив. А тепер чекайте. Усі знатимуть, що ви є», — сказав Домбровський.

Нагадаємо, Стас Домбровський — не лише відомий блогер та журналіст, він також є популярним діячем у сфері культури, зібрав навколо себе неформальних поетів та музикантів Одеси, яких об'єднав у групу «КПД». Його авторству належить проєкт «Театр на Молдаванці», де він обіймає посаду керівника.

Як повідомляло видання «Діло», ще до повномасштабного вторгнення Бедовий був відомий українофобськими висловлюваннями та проросійськими наративами, які озвучував в ефірі пропагандистських ЗМІ рф.

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