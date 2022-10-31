Не репарація, а компенсація: Польща вимагатиме кошти не лише від рф, а й від Німеччини

Польська влада розраховує розмір збитків, завданих Радянським Союзом під час Другої світової війни, і вимагатиме від москви відповідних репарацій. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Польщі з приводу аналогічних вимог до німецького уряду.

«У своїй дипломатичній ноті, направленій до Федеративної Республіки Німеччина щодо відшкодування збитків, завданих Німеччиною внаслідок її агресії та окупації у 1939−1945 роках, Польща озвучила суму 6 трильйонів 220 мільярдів 609 мільйонів польських злотих. Вона вимагає компенсації жертвам німецької агресії та окупації, а також їхнім сім'ям за втрати та шкоду, вжиття ФРН системних заходів щодо повернення культурних цінностей, вилучених у Польщі, які наразі знаходяться на території Німеччини, повернення активів і пасивів польських державних банків і кредитних установ, захоплених німецькою державою у 1939−1945 роках».

Як пояснюють дипломати, у ноті використовується термін «компенсація», а не «репарації», оскільки перше слово має значно ширше значення і включає як репарації у розумінні міжнародного права, так і інші вимоги, зазначені у ноті.

У Польщі та Німеччині також закликали росію виплатити репарації Україні за руйнування, завдані під час вторгнення.

«Ми згодні, що війна має закінчитися отриманням Україною повної територіальної інтегральності, притягненням до відповідальності винних у воєнних злочинах і виплатою росією воєнних репарацій і компенсацій», — заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау після зустрічі з німецькою колегою Анналеною Бербок 4 жовтня.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Україна хоче отримати від рф 300 млрд доларів репарацій.

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