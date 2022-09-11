Україна хоче отримати від рф 300 млрд доларів репарацій: як це буде відбуватись

Про те, що Україна хоче отримати від рф 300 млрд доларів репарацій, повідомив міністр юстиції України Денис Малюська виданням медіагрупи Funke, йдеться на сайті DW. На Генеральній Асамблеї ООН Київ збирається домогтися ухвалення резолюції, на якій надалі має базуватися створення міжнародного механізму відшкодування збитків.

«Ми хочемо отримати компенсацію за всі збитки, які росія завдала Україні своєю агресивною війною», — зазначив він.

Втрати, завдані Україні від російського повномасштабного вторгнення, оцінюються набагато вищими, зазначило видання. Проте згадана сума відповідає активам Банку росії у країнах G7, заморожених у рамках санкцій. Відомо, що Денис Малюська вимагав доступу до цих коштів, а також до закордонних активів російських держпідприємств та конфіскованої власності російських олігархів.

«Німеччина також має надати інформацію, скільки російських активів розміщено у країні», — додав міністр.

Загалом сума прямих збитків інфраструктури України внаслідок війни, яку розпочала росія, сягає 114,5 млрд доларів станом на 5 вересня.

Читайте також: Що потрібно зробити українцям, які втратили майно чи бізнес, для отримання компенсації, — поради від міністра юстиції

146

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram