Футбол такого не пам'ятає: колишній клуб Сергія Балтачі взяв участь у гольовому божевіллі в Англії (відео)

Поєдинок третього за силою дивізіону чемпіонату Англії між «Чарльтон Атлетик» та колишнім клубом знаменитого динамівця Сергія Балтачі «Іпсвіч Таун» ще раз довів, що футбол — непередбачуваний вид спорту. До чотирьох голів у основний час суперники додали стільки ж точних ударів після 90-ї хвилини!

Гості з «Іпсвіча» до 52-ї хвилини впевнено вигравали — 2:0, але господарі, у яких на той момент вже був вилучений головний тренер Гарнер, зуміли відігратися завдяки голам на 63-й та 77-й хвилинах. Це ще що! Вже у компенсований час гості вразили ворота суперника на 90+1-й та 90+4-й хвилинах, здавалося, гарантувавши собі три очки (рефері додав до другого тайму шість хвилин). Але «Чарльтон» продовжив гольове безумство, засмутивши суперника на 90+6-й та 90+9-й хвилинах і неймовірним чином врятувався від поразки — 4:4.

pic.twitter.com/ubQVSPU2IV — The72 — We Love the #EFL (@_The72) Жовтень 30, 2022

Додамо, що «Іспвіч» з 37 очками посідає у першій англійській лізі друге місце, а «Чарльтон» з 23 пунктами йде дев'ятим.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в чемпіонаті Англії побито рекорд результативності 20-річної давнини.

Фото ФК «Чарльтон Атлетик»

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