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Світ

Волгоград затопило фекаліями: залило навіть напис «Росія»

12:36 1 листопада 2022
Масштабний прорив каналізації у Волгограді

У Волгограді 200 тисяч людей сидять без води та опалення з ночі 28 жовтня. У місті сталася масштабна аварія — прорвало каналізацію. Фекалії стікають прямо у Волгу. Вода із каналізації залила популярний сквер ім. Пахмутової, дитячу залізницю, автомобільну магістраль та напис «Росія» біля пам'ятника катеру «Гаситель».

Комунальні служби важко докопалися до прориву. З’ясувалося, що замість бетонних каналізаційних труб хтось 50 років тому проклав металеві. В результаті колектор прогнив у двох місцях. І тепер доводиться терміново міняти одразу велику ділянку, довжина якої становить 150 метрів. У зв'язку з цим у кількох районах Волгограда без попередження відключили воду та опалення.

Губернатор Андрій Бочаров був змушений визнати, що влада поняття не мала про жалюгідний стан колекторів. «Документація повністю не відповідає… ну нічому не відповідає», — заявив Бочаров.

Прорив каналізації серйозно порушив життя всього міста. Жителі скаржаться, що у магазинах питну воду розкупили за лічені хвилини, а нову ніхто не підвозить. Влада за чотири дні так і не змогла організувати підвезення технічної та питної води до спальних районів. Тому людям доводиться збирати у цебра дощову воду. Всюди смердить каналізацією.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про масштабну пожежу у Підмосков'ї на складі компанії Ozon.

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