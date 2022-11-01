Знищили 2 гвинтокрили на території росії, за 600 км від України: Бутусов розповів про блискучу операцію розвідників

Українські спецпризначенці в ніч з 30 на 31 жовтня знищили на авіабазі у російському Пскові два гвинтокрили. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.



«Одна з найкращих диверсійних операцій ГУР МО під час війни. Росіяни підтвердили знищення двох гвинтокрилів на авіабазі у Пскові. Головне управління розвідки Міноборони України вчора заявило про підрив у ніч з 30 на 31 жовтня двох бойових гвинтокрилів Ка-52 у Пскові, але відео чи фото з місця подій не було. І ось зараз російська пропаганда змушена визнати — гвинтокрили знищені», — пише Бутусов.



За словами журналіста, у такий спосіб Кирило Буданов «закрив генштальт».

Бутусов нагадав, що група Буданова у 2016 році проникла до Криму з метою здійснити диверсію на базі полку гелікоптерів під Джанкоєм. Але її викрили російські спецслужби. Українські розвідники змушені були залишати півострів з боєм, знищивши командира російського спецпризнгачення.

І ось тепер, пише Бутусов, через 6 років ГУР все ж таки знищив російські бойові гвинтокрили прямо на їхній базі, подолавши 600 км між Україною та Псковом. Для цього наші розвідники пройшли непоміченими на територію особливо важливої військової бази. На стоянці гелікоптерів встановили чотири вибухові пристрої, таймер і також непомітно покинули територію авіабази. Російські спецслужби їх не помітили.

Журналіст уточнив, що кожен гвинтокрил Ка-52 коштує 16 мільйонів доларів.

«…але питання навіть не в ціні, росія не має технологічних можливостей відновлювати втрати своєї авіації, швидко відновити такі втрати росіяни не зможуть. Блискучий успіх української розвідки та болісна поразка росії», — резюмував Бутусов.

Нагадаємо, у зведенні Генштабу повідомлялося, що за минулу добу на різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили 4 гелікоптери, 2 безпілотники та 45 ворожих крилатих ракет.

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