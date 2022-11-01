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Україна

Українські воїни «приземлили» за добу 4 вертольоти та 2 дрони ворога, а також збили 45 крилатих ракет, — Генштаб

8:31 1 листопада 2022
військові

Російські терористи, ігноруючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, за минулу добу завдали по території України 55 ракетних ударів, постраждали об'єкти критичної та цивільної інфраструктури.

Ворог не припиняє обстрілювати підрозділи Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку, повідомили у Генштабі.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала по ворогові 14 результативних ударів, вразивши райони зосередження озброєння та військової техніки, опорні пункти та позиції комплексів протиповітряної оборони противника.
На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили 4 вертольоти, 2 БПЛА та 45 ворожих крилатих ракет.

Воїни ракетних військ та артилерії за минулу добу вразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та інші важливі військові об'єкти російських окупантів.

За даними Генштабу, окупанти здійснюють примусове переміщення цивільного населення. Так, у населеному пункті Каховка Херсонської області громадян, які мешкають у приміщеннях вздовж берега Дніпра, насильно виселяють з житла. Навколо цивільного житла російські загарбники обладнають інженерні укріплення та мінно-вибухові загородження. У населеному пункті Новочорномор'ї Скадовського району російські військовослужбовці психологічно та фізично тиснуть на мирних жителів. Їх виганяють зі свого житла. Будинки, що вивільнилися таким чином, плануються під заселення окупантами.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у своєму нещодавньому відеозверненні заявив, що масовані удари російських терористів не вб'ють в українцях бажання жити та продовжувати гнати загарбників зі своєї землі.

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