Універсальне тісто на майонезі: довго не черствітиме, підходить для будь-якої начинки

Існує безліч рецептів приготування тіста. Наприклад, хліб можна приготувати без дріжджів — на заквасці.

А ще універсальне тісто можна приготувати на майонезі. Щоправда, таки з дріжджами, але без масла та яєць. Як стверджують автори «Рецептів на кожен день», воно підходить для випічки з будь-якою начинкою, яка довго не черствітиме.

Складові: 150 гр майонезу;

0,5 чайної ложки солі;

3 чайні ложки цукру;

25 гр дріжджів;

близько 4 склянок борошна;

1 склянка води. Приготування: Дріжджі розвести у воді, додати майонез, сіль, цукор.

Всипати борошно поступово, щоб вийшло м'яке та еластичне тісто.

Накрити тісто серветкою, дати постояти близько 1,5 години, аби воно піднялося.

За цей час тісто треба кілька разів обім'яти і можна приступати до випікання.

Також господині часто використовують при приготуванні тіста кефір. З такого тіста можна спекти, наприклад, бельгійські вафлі.

Фото Pixabay

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