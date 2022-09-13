Універсальне тісто на майонезі: довго не черствітиме, підходить для будь-якої начинки
Існує безліч рецептів приготування тіста. Наприклад, хліб можна приготувати без дріжджів — на заквасці.
А ще універсальне тісто можна приготувати на майонезі. Щоправда, таки з дріжджами, але без масла та яєць. Як стверджують автори «Рецептів на кожен день», воно підходить для випічки з будь-якою начинкою, яка довго не черствітиме.
Складові:
- 150 гр майонезу;
- 0,5 чайної ложки солі;
- 3 чайні ложки цукру;
- 25 гр дріжджів;
- близько 4 склянок борошна;
- 1 склянка води.
Приготування:
- Дріжджі розвести у воді, додати майонез, сіль, цукор.
- Всипати борошно поступово, щоб вийшло м'яке та еластичне тісто.
- Накрити тісто серветкою, дати постояти близько 1,5 години, аби воно піднялося.
- За цей час тісто треба кілька разів обім'яти і можна приступати до випікання.
Також господині часто використовують при приготуванні тіста кефір. З такого тіста можна спекти, наприклад, бельгійські вафлі.
Фото Pixabay102
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