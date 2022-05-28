Дуже м’якеньке та смачне: готуємо бананове печиво, яке б’є рекорди у TikTok (фото)
Печиво вважається здоровою їжею, особливо якщо воно приготоване вдома і не містить всюдисущої пальмової олії (як, наприклад, домашнє вівсяне печиво з пластівців). Цей рецепт, за словами кондитерки Ольги Мордовіної, теж саме такий варіант.
Інгредієнти:
- 350 г борошна
- 1 ч. л. розпушувача
- трішки солі
- 150 г масла
- 1 жовток
- 170 г сметани
- ваніль
У посудині змішати борошно, сіль та розпушувач. Додати холодне масло і перетерти. Додати жовток, сметану і ваніль. Замісити тісто. Розділити на 10−12 частинок, накрити та поставити у холодильник на 20 хвилин.
Готуємо начинку:
- 200 г кисломолочного сиру
- 80 г цукру
- ваніль
- 2 ст. л. крохмалу
- 1 ст. л. борошна
- 1 білок, що залишився
- 30 г розтопленого масла
Все з'єднати та перебити блендером, але можна і просто перемішати. Викладаємо всю масу у кондитерський мішечок і робимо отвір. Беремо тісто, по шматочку розкачуємо, з однієї сторони викладаємо сир і скручуємо.
Швом повертаємо нагору, защеплюємо, робимо довгенькі кінці, як у банана.
Потім ці защепи підфарбувати пензликом з какао (сухим).
Випікати при 180 градусів 25 хвилин.
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