Дуже м’якеньке та смачне: готуємо бананове печиво, яке б’є рекорди у TikTok (фото)

Печиво вважається здоровою їжею, особливо якщо воно приготоване вдома і не містить всюдисущої пальмової олії (як, наприклад, домашнє вівсяне печиво з пластівців). Цей рецепт, за словами кондитерки Ольги Мордовіної, теж саме такий варіант.

Інгредієнти:

350 г борошна

1 ч. л. розпушувача

трішки солі

150 г масла

1 жовток

170 г сметани

ваніль

У посудині змішати борошно, сіль та розпушувач. Додати холодне масло і перетерти. Додати жовток, сметану і ваніль. Замісити тісто. Розділити на 10−12 частинок, накрити та поставити у холодильник на 20 хвилин.

Готуємо начинку:

200 г кисломолочного сиру

80 г цукру

ваніль

2 ст. л. крохмалу

1 ст. л. борошна

1 білок, що залишився

30 г розтопленого масла

Все з'єднати та перебити блендером, але можна і просто перемішати. Викладаємо всю масу у кондитерський мішечок і робимо отвір. Беремо тісто, по шматочку розкачуємо, з однієї сторони викладаємо сир і скручуємо.

Швом повертаємо нагору, защеплюємо, робимо довгенькі кінці, як у банана.

Потім ці защепи підфарбувати пензликом з какао (сухим).

Випікати при 180 градусів 25 хвилин.

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