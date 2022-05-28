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Дуже м’якеньке та смачне: готуємо бананове печиво, яке б’є рекорди у TikTok (фото)

16:12 28 травня 2022
бананове печиво

Печиво вважається здоровою їжею, особливо якщо воно приготоване вдома і не містить всюдисущої пальмової олії (як, наприклад, домашнє вівсяне печиво з пластівців). Цей рецепт, за словами кондитерки Ольги Мордовіної, теж саме такий варіант.

Інгредієнти:

  • 350 г борошна
  • 1 ч. л. розпушувача
  • трішки солі
  • 150 г масла
  • 1 жовток
  • 170 г сметани
  • ваніль

У посудині змішати борошно, сіль та розпушувач. Додати холодне масло і перетерти. Додати жовток, сметану і ваніль. Замісити тісто. Розділити на 10−12 частинок, накрити та поставити у холодильник на 20 хвилин.

Готуємо начинку:

  • 200 г кисломолочного сиру
  • 80 г цукру
  • ваніль
  • 2 ст. л. крохмалу
  • 1 ст. л. борошна
  • 1 білок, що залишився
  • 30 г розтопленого масла

Все з'єднати та перебити блендером, але можна і просто перемішати. Викладаємо всю масу у кондитерський мішечок і робимо отвір. Беремо тісто, по шматочку розкачуємо, з однієї сторони викладаємо сир і скручуємо.

Швом повертаємо нагору, защеплюємо, робимо довгенькі кінці, як у банана.

Потім ці защепи підфарбувати пензликом з какао (сухим).

Випікати при 180 градусів 25 хвилин.

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