Голландські компанії продають свої передові технології структурам, створеним російською військовою розвідкою, повідомив глава Служби військової розвідки (MIVD) Нідерландів Ян Свілленс. Він попередив у щоденній газеті Financieele Dagblad, що таким чином високотехнологічний сектор мимоволі допомагає росії у її війні проти України.

Керівник військової розвідки Нідерландів додав, що російські спецслужби створили десятки компаній, які працюють у Нідерландах як підставні. Їхньою метою є уникнення західних санкцій, вважає Свілленс. За його словами, російські компанії купують у Нідерландах технології, які потім контрабандою переправляють до росії у військових цілях. Ян Свілленс наголосив, що подібна практика має місце з моменту анексії Криму у 2014 році, але значно активізувалася після початку агресії кремля проти України.

Свілленс вже інформував міністра оборони Кайсу Оллонгрен про цю практику кілька місяців тому, але тепер заявив про це публічно, щоб застерегти нідерландські компанії від дій російської розвідки.

Financieele Dagblad нагадала, що нідерландський сектор високих технологій є одним з провідних у світі. Як приклади були наведені компанії NXP, ASML, Akzo та VDL. У Нідерландах виробляються не лише мікросхеми, але й життєво важливі компоненти для комунікаційного обладнання та морської техніки.

Як раніше розповідали «ФАКТИ», за словами відомого американського аналітика, письменника та журналіста Фаріда Закарії, стало очевидним, що економічна війна проти росії не працює так, як передбачалося.

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