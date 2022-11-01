Дуже важкий тиждень: астролог розповів, у яких містах можливі «прильоти»

Ракетні удари, які ворог активізує для залякування українців, першого тижня листопада змінять свою географію. Про це попередила астролог Яна Езотерічка.

Нова тенденція буде актуальною до Місячного затемнення (8 листопада).

«За 3−4 дні до Місячного затемнення можуть бути руйнування. Інфраструктура, будинки, мости, ТЕС, ГЕС, центр Києва, Львів, Івано-Франківськ, Дніпро, Харків — це найгарячіші точки. Якщо ви розумієте, що важко, їдьте в обласні центри. Нові прильоти цього тижня будуть навіть туди, куди ще не долітало», — попереджає автор прогнозу.

Разом з тим, на цьому тижні також можна чекати гарних звісток та великої допомоги нашій країні — у період з 31 жовтня по 6 листопада в Україну може надійти нова партія потужного західного озброєння.

Не виключається і можливість досягнення певних домовленостей, які дозволять стабілізувати ситуацію в країні.

Нагадаємо, таролог Людмила Хомутовська раніше також заявила про високий рівень повітряних загроз для українців у листопаді, проте пообіцяла, що до кінця року ця небезпека поменшає.

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