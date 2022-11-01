«Захисту немає»: стало відомо, де і як окупанти мають намір розмістити іранські ракети

Іранські балістичні ракети, які росія планує придбати в Ірану, ймовірно, розмістять на північному кордоні України.

Про це заявив на брифінгу речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

«Ми вживаємо всі засоби захисту від цих ракет. Ймовірно, їх буде доставлено на Північ від України, звідки вони можуть запускатися так, щоб загрожувати всій Україні. 300 км одна ракета, інша ракета — 700 км за дальністю. Це балістичні ракети. Проти цих ракет ми не маємо ефективного захисту. Збивати їх теоретично можна, але фактично це дуже важко зробити тими засобами, які ми маємо на озброєнні. У нас є засоби протиповітряної оборони, а не протиракетної оборони» , — сказав Ігнат.

За словами військового, окупанти хочуть придбати у Ірану балістичні ракети типу Іскандер-М, які мають іранці на озброєнні. Причина в тому, що у рашистів закінчуються Іскандери-М і вони вже почали використовувати свій недоторканний запас.

Українські повітряні сили не можуть збивати балістичні оперативно-тактичні ракети «Іскандер», надзвукові «Онікс», гіперзвукові «Кинжал».

Ще одним неприємним моментом стало повідомлення CNN про те, що Іран готується відправити росії близько 1 тисячі додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети малого радіусу дії «земля-земля» та більше ударних безпілотників.

Зазначається, що за постачаннями уважно стежать, оскільки це буде перший випадок, коли Іран передаватиме росії передові високоточні керовані ракети, що може дати Кремлю значний поштовх на полі бою.

За словами офіційних осіб західної країни, імені яких не називаються, остання партія зброї з Ірану до росії включала близько 450 безпілотників, які росіяни вже використали в Україні. Минулого тижня повідомлялося, що ЗСУ збили понад 300 іранських безпілотників.

Наголошується, що нове очікуване постачання ознаменує значне зростання підтримки Іраном військових зусиль країни-агресора. Хоча точні терміни, коли вантаж прибуде до рф, невідомі, офіційні особи вважають, що зброя точно буде доставлена до кінця року.

Нагадаємо, за даними української розвідки, росія може застосувати проти України іранські балістичні ракети з дальністю до 700 кілометрів вже наступного місяця.

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